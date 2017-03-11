Умер бывший ректор Тартуского университета Пеэтер Тульвисте

В субботу утром после тяжелой болезни на 72-м году жизни скончался почетный ректор Тартуского университета, академик Пеэтер Тульвисте.

Тульвисте получил высшее образование в Московском государственном университете, который он окончил в 1969 году по специальности "психология". В 1975 году он защитил в МГУ кандидатскую, а в 1987 — докторскую диссертацию.

В 1980 году был одним из тех эстонских ученых и деятелей культуры, кто подписал "Открытое письмо из Эстонской ССР" (т. н. "Письмо сорока"), в котором выражался протест против принудительного насаждения в республике русского языка.

В 1993-1998 годах Тульвисте занимал пост ректора Тартуского университета.

Свою академическую карьеру он посвятил преподаванию психологии и научной работе в этой сфере.

Тульвисте также был депутатом Рийгикогу, членом и председателем тартуского горсобрания. В 2015 году он стал почетным гражданином Тарту.

В 2001 году Тульвисте был одним из кандидатов в президенты Эстонии.

Он был награжден орденом Государственного герба IV и III класса.