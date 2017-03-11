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Полиция ФРГ заявила о предотвращении теракта в торговом центре ({{commentsTotal}})

Полиция полностью оцепила здание торгового центра Limbecker Platz в Эссене. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Полиции ФРГ удалось предотвратить запланированный на субботу теракт в торговом центре города Эссен.

Об этом в субботу, 11 марта, сообщил представитель правоохранительных органов агентству DPA, передает ТАСС.

По его словам, полиция получила от одной из спецслужб "конкретные указания" на то, что на субботу была запланирована террористическая атака на торговый центр.

По данным радиостанции Westdeutscher Rundfunk, за планами совершения в Эссене теракта с применением взрывного устройства стоит террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Как отмечает Westdeutscher Rundfunk, некое лицо из-за границы от имени ИГ дало задание устроить атаку.

Полиция ФРГ закрыла на весь день для посетителей торговый центр и расположенную в нем парковку и оцепила здание, заблокировав все подъезды. В связи с происшедшим были задержаны и допрошены два человека в городе Оберхаузен. Стражи порядка обыскали их квартиры. О результатах пока не сообщается.

Редактор: Андрей Крашевский



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