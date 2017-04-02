В Швеции попал в ДТП автобус со школьниками: 3 погибших, свыше 50 пострадавших

В центральной части Швеции автобус, перевозивший школьников, съехал в кювет и перевернулся. Три человека погибли, шесть получили тяжелые травмы, еще 50 госпитализированы с травмами легкой и средней тяжести.

ДТП произошло утром 2 апреля недалеко от города Свег, находящегося в 430 км от Стокгольма, передает Lenta.ru.

Причина, по которой водитель потерял управление и съехал с трассы, пока не установлена.

По предварительным данным, в автобусе находились 50 учеников восьмых классов и шесть взрослых.