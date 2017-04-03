ФОТО: в Нарве на Петровской площади полиция проверила оставленный без присмотра чемодан

В Нарве полиция получила сообщение об оставленном на Петровской площади бесхозном чемодане и провела все необходимые для сохранения безопасности действия. Чемодан был проверен, он оказался пуст.

"Около 17:30 полиция получила сообщение об оставленном на Петровской площади чемодане. Полиция и Спасательный департамент проверили предмет. Kак обычно в таких ситуациях, на месте для этого был создан периметр безопасности. Чемодан был проверен, он оказался пуст, опасности не было", - прокомментировала корреспонденту rus.err.ee ситуацию пресс-секретарь полиции Виктория Корпан.

По словам очевидцев, саперы привезли робота, и с его помощью бесхозный чемодан был вскрыт.

Hа Петровской площади восстановлено обычное движение.