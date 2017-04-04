В Департамент соцстрахования за два месяца принесли около 10 000 трудовых книжек

С конца января в Департамент социального страхования было представлено около 10 000 трудовых книжек для регистрации в электронном виде данных о трудовом стаже до 1999 года.

Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила новостному порталу ERR пресс-секретарь департамента Кайли Уусмаа.

По ее словам, количество принесенных трудовых книжек полностью соответствовало ожиданиям чиновников. "Примерно на такое число мы и рассчитывали", - сказала она.

Уусмаа добавила, что многие крупные предприятия планируют представить в департамент большое количество трудовых книжек своих работников.

21 января Департамент социального страхования порекомендовал людям, которые пока не оформляли пенсию и работали до 1999 года, принести свои старые трудовые книжки для регистрации данных о трудовом стаже в электронном виде. Срок для представления трудовых книжек не устанавливался.

Эта ситуация возникла в связи с тем, что с 1999 года необходимые для пенсии данные рассчитываются по уплачиваемому социальному налогу, и эти данные есть в электронном виде. Однако данных о работе до 1 января 1999 года в регистрах нет, и люди должны по-прежнему их подтверждать на основании документов. По оценке департамента, не учтенный стаж из-за отсутствия трудовой книжки может привести к потере до одной трети будущей пенсии.

Уусмаа отметила, что за период до 21 января этого года в департамент было представлено около 3000 трудовых книжек.