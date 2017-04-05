Желающим сдать экзамен на водительские права приходится ждать до двух месяцев

Очереди на сдачу экзамена на водительские права в разных регионах Эстонии составляют один-два месяца, самый длинный период ожидания в Таллинне.

Об этом в среду, 5 апреля, сообщил новостной портал ERR.

Утром в среду бюро самообслуживания Департамента шоссейных дорог в интернете предлагало первое свободное время для регистрации на экзамен в Таллинне 29 мая, а в Тарту — 10 мая. Быстрее всего на экзамен можно было попасть в Курессааре — 28 апреля.

Единственная возможность зарегистрироваться на экзамен на более близкую дату — ежедневно заходить в бюро самообслуживания в надежде, что кто-то откажется от ранее забронированного времени.

По словам главы экзаменационного центра Департамента шоссейных дорог Ристо Каземяэ, период ожидания варьируется в зависимости от времени года и категории экзамена. Быстрее всего на экзамен можно попасть зимой, когда желающих меньше всего.

Он добавил, что серьезной проблемой по-прежнему остается большое число переэкзаменовок, из-за чего удлиняется общая очередь. Так, за первые три месяца этого года почти половина из 4000 проэкзаменованных сдавали тест повторно.

По словам Каземяэ, самые длинные очереди стабильно наблюдаются в Таллинне, а в небольших городах какая-либо закономерность отсутствует, и ситуация быстро меняется. Он пояснил, что экзаменационный центр ведет постоянный мониторинг очередей, перераспределяя экзаменаторов в зависимости от ситуации, а также взаимодействует с автошколами для гармонизации процесса обучения и сдачи экзаменов.

Обучение в автошколе на категорию "B" в настоящее время обходится в 350-400 евро. Эта сумма включает в себя двадцать часов практического вождения, но за каждый дополнительный час практики нужно в среднем платить 18 евро.