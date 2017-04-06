Дымовой датчик спас жизнь пожилой жительнице Нарвы

В среду в одной из квартир пятиэтажного дома в Нарве чуть было не произошел пожар, дымовой датчик спас жизнь пожилой женщине.

Инцидент произошел в 23:12 в доме на Таллиннском шоссе. Спасателям сообщили, что в одной из квартир сработал дымовой датчик, квартира полна дыма и чувствуется странный запах. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в квартире, в которой проживает одинокая пожилая женщина, подгорела еда – хозяйка вместо воды вскипятила какую-то другую жидкость. Спасатели проветрили квартиру и подъезд. Благодаря сработавшему дымовому датчику ни люди, ни квартира не пострадали.

Спасатели напоминает, что дымовой датчик может спасти жизнь только, если он в рабочем состоянии, с заряженными батарейками и закреплен в надлежащем месте на потолке. Рабочее состояние прибора надо регулярно проверять. Это можно сделать, нажав тестовую кнопку, после чего должен прозвучать звуковой сигнал.