В Таллинне хотят создать морское такси

Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил "Раэпресс", отметив, что организовать морское такси предполагается на навигационный сезон, который нынче частично совпадает с периодом председательствования Эстонии в ЕС.

По условиям конкурса, услугу надо будет начать оказывать не позднее 29 мая и до 1 сентября. Такси должны курсировать между Летной гаванью, Старым портом и Пиритаским олимпийским парусным центром.

Выиграет конкурс фирма, предложившая наименьшую среднюю цену билета на трех маршрутах: Летная гавань - Старый порт, Старый порт - Пирита, Пирита - Летная гавань.