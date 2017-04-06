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Бизнесмены обеспокоены планами правительства ввести еще один акциз на упаковку ({{commentsTotal}})

Экономика
Экономика
Стас Кузнецов

Введение со следующего года акциза на упаковку может обойтись налогоплательщику в среднем в 11 евро в год, такие расчеты приводит Союз торговцев. Бизнесмены опасаются, что план кабмина получить таким образом дополнительные налоговые вливания может снизить предпринимательскую конкурентоспособность, передает "Актуальная камера".

За счет введения со следующего года акциза на упаковку правительство Эстонии рассчитывает получить дополнительно 15 млн евро в бюджет. Для того, чтобы добиться желаемого, планируется внедрить двухкомпонентную налоговую модель, то есть наряду с акцизом на упаковку повторного использования ввести также производственный акциз на тару.

"Сейчас предприятия, которые занимаются производством упаковки, заключают договоры с организациями по переработке мусора. Этим они освобождают себя от обязанности по уплате акцизов и им не приходится самостоятельно заниматься переработкой отходов", - пояснил глава отдела налогово-таможенной политики Министерства финансов Марек Уускюла.

По данным эстонского Союза торговцев, столь амбициозные планы кабмина могут облегчить кошельки жителей страны в среднем на 11 евро в год. Логика расчетов проста - необходимо поделить 15 млн евро на показатель численности населения страны, то есть примерно на 1 млн и 300 тысяч. К тому же, как быть с теми предприятиями, которые сегодня не декларируют производство собственной тары, спрашивают в союзе.

"Пример из области оптовой продажи. Сегодня у нас зарегистрированы 1600 предприятий, производящих собственную упаковку. При этом всего в этом сегменте работает 7 тысяч предприятий. Таким образом, одна фирма будет обязана выплачивать по акцизам на полмиллиона евро больше, чем ее конкуренты, которые не зарегистрированы. Честный предприниматель будет обязан поднять цены", - считает исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейл.

"Расходы производителей вырастут до одних из первых показателей в Европе. Например, в Австрии вторичное использование тары и, т.н. "упаковочная" экономика систематизированы на более чем 90%. В нашей стране, этот показатель находится на уровне 60%. Расходы вырастут, но от этого не выиграет никто", - уверен глава НКО Eesti taaskasutusorganisatsioon Юллар Хуйк.

Редактор: Надежда Берсенёва



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