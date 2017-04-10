К пасхальным выходным вновь ожидается снег

На предстоящей неделе синоптики обещают мокрый снег, дождь и ветер. В ночь на воскресенье, когда христиане отмечают Пасху, возможны заморозки и снег.

Во вторник обещают дожди, к вечеру может пойти мокрый снег. Ветер сильный. Температура воздуха ночью – от +1 до +5, днем – от +5 до +10 градусов.

В среду погода будет переменчивой. Временами будет идти мокрый снег и дождь. Днем ветер ослабеет. Температура воздуха ночью – от -1 до +3, днем – от +5 до +9.

В четверг местами пройдет мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью – от -1 до +4, днем – от +2 до +7.

В пятницу похолодает. Ночью возможен снег, днем – дождь. Ветер северный. Температура воздуха ночью – от 0 до -5, днем – от +1 до +5 градусов.

В ночь на субботу при ясном небе температура воздуха упадет до -1..-5. Днем облачность увеличится. С запада начнется мокрый снег, на островах – дождь. Ветер изменится на южный и усилится. Температура воздуха днем - до +5.

В воскресенье будет идти снег, мокрый снег и дождь, сопровождаемый сильным ветром. Температура ночью – ниже ноля, днем – от 0 до +4.