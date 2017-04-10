В Пярну началась подготовка к курортному сезону

Пярнуский пляж начали готовить к открытию сезона, песчаную полосу планируется расширить на 200 м и удлинить.

Пярнуский курортный слон возвращается с "зимних квартир" на свое традиционное место, где он будет ожидать открытия пляжного сезона, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

Одновременно начинаются работы по уборке и приведению в порядок городских пляжей. "Весь мусор нужно убрать. Выложить деревянные дорожки. Покрасить весь инвентарь. Привести в порядок променад. Установить мусорные урны", - перечисляет руководитель работ Калью Виллота.

Наиболее трудоемкая задача — удлинить и расширить песчаную зону. Если в прошлом году пляж был расширен на 100 метров, то в этом сезоне он станет шире на 200 метров, чтобы принять еще больше отдыхающих. Песок, который за осенне-зимний период ветер перенес с пляжа на променад, техника возвращает обратно. Предстоит распределить и разровнять около 50 тыс. тонн песка.

Работы по подготовке пярнуского пляжа к курортному сезону планируется завершить к 15 мая.