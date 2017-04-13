В Кивиыли весной откроется завод по производству LED светильников

Российская компания "Норд Инвест" совместно с предпринимателем из Кивиыли в ближайшее время откроют завод по производству светодиодных ламп. Мощность завода — примерно 10 млн светильников в год. Работу получат до 20 человек.

В Кивиыли в апреле/мае должно заработать производство светодиодных светильников. В марте в Эстонии была зарегистрирована фирма Virulight OÜ, которой владеют россияне и эстонский бизнесмен Игорь Борисов.

Как сказал порталу rus.err.ee Борисов, помещения в Кивиыли есть, в них будут открыты склады и цеха по сборке светильников и компонентов управления ими. "Производство должно заработать в апреле/мае нынешнего года, потому что уже есть заказы в Финляндии и Швеции".

На первом этапе на работу возьмут 10 человек, в последствии численность работников увеличится до 20. В производство будет инвестировано порядка 500 тыс. евро. "Мощность производства будет зависеть от заказов. Но можно сказать, что завод будет выпускать примерно 10 млн светильников в год", - сказал Борисов.

По его словам, безусловно, конкуренция на рынке высокая, но люди все-таки предпочитают качество европейской сборки, а не китайское барахло. Продукция кивиылиского завода будет поставляться на европейский рынок.

"Мы открываем завод совместно с нашим эстонским партнером — компанией, работающей в сфере электротехники, которая закупала у нас светильники и затем предложила открыть совместное предприятие", — сказал "Деловому Петербургу" гендиректор НПО "Норд Инвест" Игорь Копаченя.

Российская компания планирует увеличить продажи светильников в странах Европы. Можно было бы просто импортировать продукцию из России, однако считается, что у потребителей из европейских стран больше доверия к продукции, произведенной на территории ЕС.

Российская компания из Лениградской области НПО "Норд Инвест" выпускает светодиодные лампы с 2012 года. Оборот компании в прошлом году составил более 3 млн евро, было произведено 50 млн светильников.