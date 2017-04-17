Рейд в Нарве и Силламяэ: задержаны восемь нетрезвых подростков

В ночь на 15 апреля молодежные и участковые полицейские Нарвского отделения полиции провели рейд среди несовершеннолетней молодежи в Нарве и Силламяэ, в результате которого были задержаны восемь несовершеннолетних, употреблявших алкоголь.

Самому младшему из задержанных было всего 14 лет, а у одного несовершеннолетнего обнаружили признаки употребления наркотических средств, сообщила в понедельник пресс-служба Идаской префектуры полиции.

В полиции подчеркивают, что во многих случаях употребление алкоголя несовершеннолетними происходит с ведома взрослых. "Беспокойство не может вызывать и тот факт, что одному из подростков алкоголь передал его отец, а также были установлено еще два случая, когда совершеннолетние друзья или знакомые передавали алкогольные напитки подросткам," – сказала руководитель участковых полицейских Нарвского отделения полиции Елена Роос-Метсма.

Она добавила, что регистрируются и случаи употребления алкоголя детьми более младшего возраста. "В нашей практике были, к сожалению, случаи, когда помощь медиков из-за алкогольного опьянения требовалась детям в возрасте 8-11 лет", - сказала Роос-Метсма.

Полиция напоминает, что согласно Закону об алкоголе, подросткам младше 18 лет запрещено иметь при себе даже закрытые бутылки или банки с алкогольными напитками. Взрослые, которые передают или покупают алкогольные напитки несовершеннолетним, могут быть наказаны денежным штрафом до 1200 евро либо арестом. Если кто-либо стал свидетелем того, что алкоголь был продан несовершеннолетнему, то в первую очередь следует обратить на это внимание самого продавца либо сотрудника охраны магазина, либо позвонить по номеру 112 и вызвать на место полицейский патруль.