Актуальная камера 19.04.2017 (20:00)

На встрече в Таллинне 17 апреля представители оппозиционной организации "Открытая Россия" заявили, что акции протеста, запланированные на 29 апреля, пройдут в рамках флеш-моба. Предполагается, что люди по всей России принесут конверты с требованиями к приемным президента.
Проводимые в Postimees реформы направлены исключительно на максимизацию прибыли собственника, а журналистов ставят в такие жесткие рамки, в которых творческие люди не могут эффективно работать.
Центристская партия хочет вручить знак отличия Таллинна главе НКО "Центр информации по правам человека" Алексею Семенову за длительную активную работу социологом и правозащитником в Эстонии. При этом Полиция безопасности Эстонии (КаПо) рассматривает деятельность Семенова как часть российской политики влияния, в рамках которой распространяются ложные утверждения о нарушении прав человека в Эстонии.