Актуальная камера 19.04.2017 (20:00)

Центристская партия хочет вручить знак отличия Таллинна главе НКО "Центр информации по правам человека" Алексею Семенову за длительную активную работу социологом и правозащитником в Эстонии. При этом Полиция безопасности Эстонии (КаПо) рассматривает деятельность Семенова как часть российской политики влияния, в рамках которой распространяются ложные утверждения о нарушении прав человека в Эстонии.