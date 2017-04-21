Академия МВД на этой неделе проводит серию встреч со школьниками Ида-Вирумаа. Учеников знакомят с возможностями поступления в вуз и трудоустройства после учебы.

Представители Академии МВД встретились с нарвскими школьниками. Кадеты и специалисты своего дела рассказали ученикам о тонкостях работы полиции, погранохраны, спасателей, Налогово-таможенного департамента и тюремных служащих, передает "Актуальная камера".

Ребят познакомили с возможностями обучения и рассказали о возможностях трудоустройства в органах внутренней безопасности после окончания академии. После инфочаса у некоторых учеников появилось желание поступить в этот вуз.

Всего в мероприятии приняли участие около 100 учеников из четырех гимназий города.