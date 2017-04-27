ДТП в Ида-Вирумаа: один человек доставлен в больницу с легкими травмами

В Ида-Вирумаа, в местечке Кальмакюла, на шоссе Йыхви-Тарту утром 27 апреля произошло ДТП. Грузовик врезался в легковой автомобиль и вытолкнул его на полосу встречного движения, где тот столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате аварии пострадал один водитель, которого доставили в больницу.

Как сообщила Идаская префектура, ДТП произошло утром, примерно в 8:10, 27 апреля, на 66 км шоссе Йыхви-Тарту в местечке Кальмакюла.

По предварительным данным, двигавшаяся в сторону Тарту Škoda, за рулем которой находилась 39-летняя женщина, совершала разворот. В нее сзади врезался грузовик Scania, за рулем которого был 50-летний мужчина.

Легковой автомобиль Škoda вылетел на встречную полосу движения, где столкнулась с легковым автомобилем Saab, за рулем которой был 35-летний мужчина.

Пострадавшая в ДТП женщина с легкими травмами доставлена в больницу. Другие участники аварии не пострадали.