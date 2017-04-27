Нарвитянин Владимир Волошин завершил свой благотворительный супермарафон в 1130 км

Уроженец Нарвы триатлонист Владимир Волошин 24 апреля бросил себе новый вызов. За четыре дня он преодолел вплавь, на велосипеде и бегом 1130 км. Это пять дистанций "железного" триатлона. Супермарафон, который затеял нарвитянин - это не только проверка собственных сил. За это время были собраны средства на лечение 15-летней девочки.

За прохождением всей дистанции можно было наблюдать на странице Владимира в facebook. Пока все мы ходили на работу, смотрели телевизор, лазали по просторам интернета, спали, ленились или нет, болтали с друзьями, Владимир упорно двигался к своей цели.

Для понимания того, что сделал Волошин: олимпийская дистанция триатлона – это 1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 км бег. Классическая или как ее еще называют "железная" – это 3,86 км плавание, 180 км велогонка и 42,2 км бег. Владимир Волошин преодолел 5 "железных" дистанций.

За четыре дня он проплыл в бассейне 19 км. "6 часов 50 минут. Теперь я знаю, что такое 760 бассейнов, – сказал Волошин. – Первый этап финишировал на 1,5 часа раньше оптимистичного прогноза. В очередной раз убеждаюсь, что мы очень сильно перестраховываемся, планируя ожидаемые результаты".

На велотренажере он проехал 900 км. "Сделано! Чистое время в седле 26 часов 56 минут. Самочувствие отличное!".

На беговой дорожке он накрутил 211 км. "Финишная прямая. 1130 км за 74 часа". За время прохождения супермарафона на сон в общей сложности ушло 3 часа 45 минут.

Во время забега Владимир сообщил, что деньги Лере Ермаковой собраны в полном объеме. Госпитализация – в мае 2017. И поскольку средства на лечение удалось собрать раньше, чем он завершил свой супермарафон, Владимир начал сбор средств еще для одного ребенка, нуждающегося в помощи.

По данным Русфонда, благодаря помощи Владимира Волошина помощь получили 12 детей.

Владимир Волошин родился в 1975 году в Нарве. Он генеральный директор Newman Business Consulting, лидер SKOLKOVO Triathlon Team, один из основателей международного спортивного проекта IRONSTAR TRIATHLON.