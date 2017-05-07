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СМИ: Макрон значительно опережает Ле Пен на выборах президента Франции ({{commentsTotal}})

Кандидаты в президенты Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на выборах 7 мая.
Кандидаты в президенты Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на выборах 7 мая. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом
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Основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон лидирует во втором, решающем, туре президентских выборов во Франции. Об этом сообщает бельгийская газета Le Soir со ссылкой на опрос, проведенный тремя институтами общественного мнения.

Поданным опроса, Макрон может одержать победу на выборах с результатом в 60% и более. Газета не указывает, какой процент электората поддержал лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, передает ТАСС.

Голосование во втором туре выборов президента Франции завершится в 20:00 по парижскому времени (21:00 по восочно-европейскому времени). Всего на территории страны работают 66 тыс. избирательных участков. Право голосовать на выборах имеют 47 млн избирателей.

Французы на заморских территориях и за границей отдали предпочтение Макрону

Как ранее сообщила бельгийская газета Le Soir со ссылкой на "заслуживающие доверия источники", Эмманюэль Макрон лидирует по результатам второго тура президентских выборов в заморских департаментах и территориях Франции.

Как отмечает издание, подобные результаты не удивляют, так как заморские департаменты и территории традиционно голосуют больше за левых, чем метрополия. В голосовании французов за рубежом тенденция в пользу Макрона наиболее отчетлива в Северной Америке, утверждает газета, передает Интерфакс.

В отличие от Франции, в Бельгии допускается публикация прогнозов в день выборов до официального объявления итогов.

Последний опрос относительно второго тура президентских выборов во Франции Ifop-Fiducial по заказу Paris Match, CNews и Sud Radio, обнародованный 5 мая, прогнозировал победу Эмманюэля Макрона с 63% по отношению к 37% у Марин Ле Пен.

Кандидаты в президенты Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон голосовали на своих участках

Кандидат от партии "Народный фронт" Марин Ле Пен пришла на участок в городе Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале), лидер движения "На марше" Эммануэль Макрон отдал свой голос в коммуне Тук (департамент Па-де-Кале), передает Лента.

После голосования лидер движения "На марше!" начал общение с журналистами и сторонниками, Ле Пен предпочла почти сразу покинуть участок.

Через два часа после старта выборов свой голос отдал действующий президент Франсуа Олланд, приехавший в город Тюль (он был мэром этого населенного пункта с 2001 по 2008 год — прим. "Ленты.ру").

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, сегодня во Франции проходит второй тур президентских выборов. Кандидаты - бывший инвестиционный банкир Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен - предлагают избирателям кардинально разные программы.

Избирательные участки открылись во Франции в 8:00 по местному времени (9:00 по воссточно-европейскому времени) и закроются в 20:00. Как ожидается, к этому моменту уже станут известны результаты экзит-поллов, передает Русская служба Би-би-си.

Официальные итоги голосования будут объявлены 11 мая, но фактически имя победителя станет известно раньше.

Либеральный центрист Макрон выступает за дальнейшее дерегулирование экономики и поддерживает Евросоюз. В то же время Ле Пен предлагает французам националистическую, антииммиграционную программу. Она хочет отказаться от евро и провести референдум о членстве страны в ЕС.
Опросы и наблюдатели ранее предсказывали победу Макрону, однако, по словам аналитиков, низкий уровень явки может значительно подорвать его шансы.

После окончания голосования кандидаты выступят на митингах своих сторонников

Несмотря на принципиальные политические и мировоззренческие расхождения, оба выбрали для этого исторические места Парижа, связанные с монархическим прошлым Франции. Правда, по словам представителей их избирательных штабов, никакого подтекста за этим искать не нужно.

Митинг Макрона пройдет на площади перед Лувром, резиденцией французских королей до второй половины XVII века, когда Людовик XIV построил Версаль. Кандидат выбрал это место после того, как городские власти отказали ему в проведении акции на Марсовом поле перед Эйфелевой башней из опасения, что митингующие испортят газоны. Вид вытоптанной травы в самом центре города мог бы произвести неприятное впечатление на членов Международного олимпийского комитета, которые всего через неделю приедут инспектировать столицу Франции в рамках рассмотрения ее заявки на проведение Летних игр 2024 года. Площадь перед Лувром, где уже установили сцену, с которой будет выступать Макрон, находится ровно на полпути между Площадью Согласия, где в 2007 году праздновал победу Николя Саркози, и Площадью Бастилии, местом торжества Франсуа Олланда в 2012 году.

Марин Ле Пен обратится к сторонникам в охотничьем павильоне императора Наполеона III в Венсенском лесу на юго-востоке Парижа. Администрация павильона открестилась от ассоциаций с идеями "Национального фронта", разместив на своем сайте заявление, в котором говорится, что сторонники Ле Пен могли бы с таким же успехом арендовать десятки других мест во Франции.

В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента. Ле Пен набрала 21,3 процента голосов.

Редактор: Надежда Берсенёва



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