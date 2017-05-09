"АК" в Москве: искренность участников "Бессмертного полка" не вызывает сомнений

Тому, кто считает "Бессмертный полк" исключительно пропагандистской акцией Кремля, стоит хоть раз взглянуть в центре российской столицы на сотни тысяч людей, которые совершенно искренне выходят с портретами своих дедов и прадедов, воевавших в Великую отечественную войну.

К полудню участвовавшая в традиционном военном параде на Красной площаде техника ушла к местам дислокации на окраине Москвы, а зрители парада превратились в участников торжеств — в три часа дня 9 мая по Тверской зашагал "Бессмертный полк", сообщил московский корреспондент "Актуальной камеры".

По его словам, искренность людей в этом марше не вызывает никаких сомнений и развеивает утверждения, что "Бессмертный полк" — пропагандистская акция Кремля.

Среди участников шествия в этом году были и представители "Союза добровольцев Донбасса", которые несли портреты убитых сепаратистов. Участие в шествии также принял президент России Владимир Путин.

Ниже видеосюжет "Актуальной камеры".