В Таллинн прибыли шесть кораблей НАТО ({{commentsTotal}})
В пятницу в порт Таллинна зашли шесть военных кораблей НАТО.
Военные корабли Североатлантического альянса совершили плановый заход в порт Таллинна для участия в различных мероприятиях, пополнения запасов и отдыха экипажей, сообщил Генштаб Сил обороны Эстонии.
Корабли входят в состав двух постоянных отрядов ВМС НАТО: 1-я постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей (эстонский минный тральщик EML Wambola, норвежский HNoMS Hinnoey, британский HMS Ramsey и бельгийский BNS Primula) и 1-я постоянная военно-морская группа в составе двух кораблей (норвежский и нидерландский фрегаты HNoMS Roald Amundsen и HNLMS Evertsen).
Редактор: Андрей Крашевский