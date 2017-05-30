В горуправе Нарва-Йыэсуу за последние полгода лишилась работы половина сотрудников

Три работника городской управы Нарва-Йыэсуу - архитектор, строительный инспектор и специалист по правопорядку и окружающей среде - после 1 июня больше не будут работать в бюрократической структуре курортного города. Вместе с ними за последние шесть месяцев работы лишились восемь из 18 сотрудников горуправы.

Лишившаяся работы городской архитектор Нелли Самели рассказала порталу rus.err.ee, что попала под сокращение: "Никаких объяснений я не получила, просто было сказано, что моей должности больше не будет".

8 мая Самели отправила депутатам городского собрания возмущенное письмо, которое попало в распоряжение rus.err.ee. В письме она указала на то, что избавление за последнее время от восьми работников - возможно, дело обычное и встречается в разных самоуправлениях, однако "любопытно, что в волости Вайвара после подписания договора об объединении не был уволен ни один человек даже предпенсионного возраста".

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин не стал отрицать порталу rus.err.ee ситуацию с кадровыми изменениями в горуправе, но при этом отказался уточнить, сколько всего человек лишились работы и какие расходы понес в связи с этим городской бюджет. "Я не хотел бы раскрывать подробности внутренней работы управы", - добавил он.

Как рассказала Самели rus.err.ee, кадровые изменения начались в конце 2016 года. Свое собственное сокращение она собирается оспаривать в суде.

Самели: после админреформы вместо руководителей сокращают рядовых чиновников

Напомним, что договор об объединении руководители Вайвараской волости и Нарва-Йыэсуу подписали 30 ноября 2016 года. Максим Ильин стал мэром Нарва-Йыэсуу 16 ноября 2016 года. До апреля 2015 года он работал дорожным специалистом в управе Вайвараской волости.

По словам Самели, когда начиналась административная реформа, речь шла о сокращении руководителей. "У нас же руководящий эшелон не трогают, сокращают простых служащих. Более того, говорили, что новую структуру управы будет создавать новый состав городского собрания".

Примечательно, что параллельно с избавлением от действующих служащих городская управа искала в апреле на конкурсной основе инспектора по охране правопорядка и строительного инспектора, что говорит о том, что эти должности не были сокращены - управа просто решила прервать трудовые отношения с работающими на них специалистами.

Зачем сокращать чиновников и набирать новых, если после местных выборов через пять месяцев будет создаваться новая структура городской управы?

"Хороший вопрос. Я его задавал мэру, однако ответа не получил, - сказал порталу rus.err.ee председатель городского собрания, представитель местной оппозиции, Калле Кекки. - Могу только предполагать. Возможно, это связано с письмом из минфина, в котором указывается, что в Вайвараской волости слишком много чиновников (20 — прим. ред.). Вот они и решили сохранить места для своих, а устьнаровцев сократить".

По мнению Кекки, новую горуправу должны формировать уже новые власти после выборов. "К сожалению, городское собрание сейчас ничего не может сделать. В 2015 году депутаты передали управе право решать структурные вопросы самостоятельно в рамках бюджета. Мы хотели изменить это положение, но большинство депутатов было против. Так что городское собрание не решает, кто должен работать в управе. Депутаты нанимают мэра, а он уже создает свою команду. Правда, я не понимаю, что сейчас происходит".