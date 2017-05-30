Премьер Латвии не видит признаков сокращения российских грузов

Нет признаков того, что число перевозимых по железной дороге через Латвию российских грузов снизилось, заявил премьер-министр страны Марис Кучинскис.

Премьер заявил, что как только на прошлой недели прозвучали новости о сокращении российского транзита через латвийские порты, он сразу же обратился к ответственному за эту отрасль Министерству сообщения, передает во вторник, 30 мая, портал LSM.lv.

Ведомство подтвердило, что объемы грузоперевозок через Латвию не снизились. "Сейчас никакого падения грузопотока мы не прогнозируем, это не так",- заявил глава правительства Латвии, отметив, что сокращения российских грузов не предвидится и в последующие месяцы.

"Эта новость удивила даже российскую сторону", - заявил Кучинскис.

Ранее агентство Reuters сообшило, что российская железнодорожная компания "Российские железные дороги" отказалась от грузовых перевозок из российских гаваней в Латвию. Прежние данные предприятия свидетельствуют о внезапном сокращении перевозок металлов, угля и нефтепродуктов на 90% в Рижском и Вентспилском портах.