Eesti Energia уже четвертый год подряд является самым привлекательным работодателем в Эстонии

В рейтинге Kantar Emor, ежегодно составляемом на основе исследования имиджа работодателей, первое место уже четвертый год подряд занимает Eesti Energia. В пятерку лидеров также входят Tallink, RMK, Tallinna Sadam и Viking Line. Позиции Eesti Energia сильнее всего в Ида-Вирумаа-

"Рейтинг указывает на то, что самыми привлекательными работодателями по-прежнему являются государственные предприятия, в которых ценят стабильность и чувство защищенности. Также люди предпочитают связанные со сферой туризма фирмы, работа в которых кажется разнообразной и интересной", - сказала эксперт по исследованиям Kantar Emor Леле Аак.

"При этом крупнейшие предприятия, представляющие сферы инфотехнологий, телекоммуникаций и финансов, где платят зарплату выше среднего, немного отстают от лидеров. Прежде всего люди рассматривают работу на тех предприятиях, где видят подходящие должности для реализации своих возможностей по специальности", - добавила Аак.

Хотя в общегосударственном рейтинге Tallink находится на втором месте, наемные работники из Таллинна и окрестностей назвали его для себя самым привлекательным. RMK занимает позицию лидера в Южной и Западной Эстонии. "RMK очень много сделал для развития туризма и отдыха в Эстонии, реализовал много инициатив и тем самым укрепил свой имидж в целом. Позиции Eesti Energia сильнее всего в Ида-Вирумаа", - объяснила Аак.

Леле Аак отметила, что по сравнению с прошлым годом самый большой скачок вверх сделала фирма Elisa, поднявшись в рейтинге на семь позиций. "Elisa в последнее время привлекала внимание своими действиями, направленными на расширение бизнеса, и это положительно сказалось на имидже Elisa как инновативного и ориентированного на развитие работодателя. Больше всех в рейтинге потерял Olerex, который из-за опубликованной в начале года критической статьи опустился вниз на 19 позиций".

Интересно отметить тот факт, что 10 лет назад, то есть в 2007-м году, в первую пятерку рейтинга входили Tallink, Hansapank (теперь Swedbank), EMT (теперь Telia), Elion (теперь Telia) и SEB Eesti Ühispank (теперь SEB Pank). Несмотря на то, что из них только Tallink смог сохранить место в первой пятерке, все остальные, уже сменившие бренд, предприятия числятся в ТОП-10 или находятся на границе с ним.

Исследование имиджа работодателей Kantar Emor провел уже в 12-й раз. Рейтинг из 50 лучших работодателей в апреле 2017 составили 1412 работников по всей Эстонии.