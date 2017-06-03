Спасатели всю ночь тушили масляный резервуар на территории VKG в Кохтла-Ярве

В пятницу вечером в Спасательный департамент поступило сообщение о возгорании в пустом резервуаре для сланцевого масла на территории Viru Keemia Grupp (VKG) в Кохтла-Ярве, пожар в котором удалось окончательно потушить в субботу к шести утра.

Сообщение о возгорании поступило в пятницу в 19:39. На тушение пожара были направлены бригады из Кохтла-Ярве, Йыхви, Раквере, Силламяэ, Нарвы, Ийзаку и Кивиыли.

Огонь за пределами резервуара удалось локализовать достаточно быстро, и Спасательный департамент сообщил, что загрязнения окружающей среды не произошло, угрозы людям не возникло и никто не пострадал.

В 02:10 в субботу пожар был потушен и на месте осталась дежурить до утра бригада из Нарва-Йыэсуу. Однако в 4:31 работы по тушению пришлось возобновить, потому что из резервуара снова пошел дым. Очаги пламени были ликвидированы в 5:57.

VKG сформировал комиссию для установления причин возгорания.