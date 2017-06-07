Итоги рейда полиции в Ида-Вирумаа: в порядке были только пять грузовых автомобилей

В Ида-Вирумаа в среду прошел рейд полиции, в фокусе внимания было техническое состояние грузовых автомобилей, а также знания водителей своих прав и обязанностей. Как выяснилось, проблемных грузовиков – подавляющее большинство, передает "Актуальная камера".

За четыре часа акции на шоссе Таллинн-Нарва проверку прошли 26 автомобилей и их водителей. Из них лишь один знал об акции и прибыл сюда намеренно, чтобы проверить свой график рабочего времени. За нарушения сегодня не наказывали, но выносили предупреждения. Совместная акция полиции, Департамента шоссейных дорог и Трудовой инспекции была призвана напомнить водителям об их ответственности, когда они садятся за руль тяжелого транспорта.

"Когда мы проверяем фуры на дороге, выполняя свою обычную работу, то часто слышим от водителей, что они чего-то не знают. Мы спрашиваем их, проходили ли они курсы, а в ответ нам говорят, что проходили, но ничего не помнят", – сказала старший чиновник по общественному порядку Йыхвиского отделения полиции Анника Эльм.

Из 26 проверенных грузовиков в полном порядке было только пять. В остальных случаях выявили необходимость проверки технического состояния машины или же знаний о труде и отдыхе самих водителей. Шоферы по разному относятся к проверкам, но в целом считают их проведение разумным.

"Полиция здесь не для того, чтобы наказать, а подсказать, проверить. Вот сейчас мне сказали, что баллон на грани. Буду звонить механику и думаю, что завтра заменим", – поделился впечатлениями водитель грузовика Михаил.

Подобная акция впервые прошла в Ида-Вирумаа, однако с с учетом постоянного роста числа грузовиков на дорогах Эстонии, это был не последний раз.