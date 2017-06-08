Число мандатов в Нарвском городском собрании останется неизменным

По итогам намеченных на октябрь муниципальных выборов численный состав Нарвского городского собрания останется неизменным - 31 депутат.

Это предусматривает законопроект, который в следующий четверг, 15 июня, утвердит Нарвское городское собрание.

Вынесенным на сессию документом предлагается образовать для проведения выборов 2017 года на административной территории города Нарвы один избирательный округ с 31 мандатом.

По итогам местных 2013 года в Нарвском горсобрании 20 мест получили центристы, 11 - социал-демократы.