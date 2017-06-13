Здание универмага Tallinna Kaubamaja будет снесено

Здание столичного универмага Tallinna Kaubamaja, построенное в 1960 году пойдет под снос, поскольку на его месте в будущем появится абсолютно новое здание торгового центра.

Об этом во вторник, 13 июня, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Eesti Päevaleht.

При этом, по словам руководителя Tallinna Kaubamaja Рауля Пуусеппа, о старом здании сожалеть не стоит, поскольку всему свое время - и даже площади, на которой был построен Таллиннский универмаг в 60-е годы, уже не существует.

Как рассказала президент Союза архитекторов Катрин Коови, возможность сохранения старого здания обсуждалась, однако в итоге от нее было решено отказаться.

Накануне rus.err.ee написал о том, что в скором времени должен состояться архитектурный конкурс на проект нового здания, однако когда начнется само строительство - пока неизвестно.