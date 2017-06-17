Прокуратура Швейцарии: в связи с коррупцией в ФИФА расследуется 25 дел

Прокуратура Швейцарии занимается расследованием 25 дел о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает агентство Assotiated Press со ссылкой на генерального прокурора страны Михаэля Лаубера.

Ведомство проводит анализ данных. На данный момент найдено 178 сообщений об операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег. При этом Лаубер отказался называть фамилии фигурантов расследования, передает Лента.

По информации источника, в их число входят бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке, а также Франц Беккенбауэр, который возглавлял организационный комитет чемпионата мира 2006 года в Германии.

Также прокуратура занимается расследованием результатов выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, которые пройдут в России и Катаре соответственно.

В мае швейцарская полиция по запросу министерства юстиции США задержала по подозрению в коррупции семь высокопоставленных чиновников организации. Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По версии следствия, за 20 деятельности функционеры получили около 150 миллионов долларов взяток.

В итоге пост президента организации покинул Йозеф Блаттер. После этого ФИФА объявила о начале внутреннего расследование, которое длилось 22 месяца.