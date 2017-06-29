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Эстонские налогоплательщики должны доплатить в бюджет свыше 3 млн евро ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Экономика
Экономика

По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, к 3 июля — сроку, когда должен быть возвращен переплаченный подоходный налог и доплачена недостающая часть налога на основании деклараций о доходах за 2016 год - 12 900 налогоплательщиков должны будут доплатить 3,1 млн евро.

Об этом в четверг, 29 июня, сообщила пресс-служба ведомства, призвав налогоплательщиков исполнить свои обязанности своевременно, чтобы в дальнейшем избежать необходимости выплачивать высокие проценты.

"Если человек имеет трудности со своевременным выполнением налоговых обязательств, то у него есть возможность заключить договор о рассрочке платежей", - пояснил ведущий специалист Налогового и таможенного департамента Ханнес Удде.

По его словам,если сумма не превышает 20 000 евро, а планируемый срок отсрочки не превысит одного года, то подать соответствующее заявление можно в электронной среде ведомства.

Для физических лиц, которые декларировали прибыль от отчуждения имущества, и для физических лиц—предпринимателей сроки получения возврата и доплаты истекают 2 октября. К этому сроку на основании свыше 16 000 деклараций следует доплатить подоходного налога на сумму в 29,4 млн евро.

Редактор: Сергей Михайлов

налогидекларации


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