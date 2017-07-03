Минкульт Эстонии займется разработкой механизма контроля за видеороликами в соцсетях

Для Министерства культуры одной и самых весомых тем во время председательства Эстонии станет основательное обновление регуляции сферы аудиовизуальных медиа-услуг, которое повлияет на все страны ЕС. Речь идет о директиве ЕС об аудиовизуальных услугах, согласно которой под контроль попадут видеоролики в социальных сетях. Директива позволит стране ЕС заблокировать социальную сеть в своей стране, если она разжигает ненависть, представляет опасность обществу и несет угрозу стране.

Директива об аудиовизуальных услугах является правовым актом Европейского союза, который устанавливает рамки для трансграничных аудиовизуальных медиа-услуг (например, телевидения и видеостриминга).

Директива об аудиовизуальных услугах - правовой акт Европейского союза, который устанавливает рамки для трансграничных аудиовизуальных медиа-услуг (например, телевидения и видеостриминга). Первая версия директивы была создана в Европейском союзе 28 лет назад для обеспечения трансляции телепередач и программ между странами-участницами. За прошедшие десятилетия рынок медиа-услуг значительно развился, и хотя директива неоднократно обновлялась, быстрое развитие технологии обусловило необходимость снова заняться ее обновлением, говорится в сообщении Министерства клуьтуры Эстонии.

Немного больше, чем год назад Словакия приступила к этому процессу, а во время председательства Мальты страны-участницы достигли соглашения по основным пунктам обновления. Теперь, во время председательства Эстонии работа с этим правовым актом продолжится на следующем этапе, то есть на трехсторонних встречах, когда за столом соберутся представители Совета Европейского союза, Европейского парламента и Европейской комиссии.

"Мы надеемся, что переговоры между советом и парламентом будут успешными, потому что все участники понимают необходимость быстрой модернизации правового пространства медиа-услуг", — сказал Пеэтер Соокруус, руководитель рабочей группы по аудиовизуальным услугам во время председательства Эстонии.

"Несмотря на то, что мы имеем дело с очень сложным и полным нюансов предложением, Эстония надеется достичь соглашения, которое удовлетворит все стороны Совета Европейского союза, Европейского парламента и Европейской комиссии, что выразится в принятии директивы", — выражает веру заместитель руководителя рабочей группы Мати Каалеп.

Часть стратегии общего цифрового рынка Европейской комиссии

Единые правила для аудиовизуальных медиа-услуг необходимы в Европейском союзе для обеспечения условий для справедливой конкуренции и усиления внутреннего рынка производства и трансляции программ. Сейчас к обычной телевизионной услуге применяются гораздо более жесткие требования по сравнению с другими аудиовизуальными услугами, что ведет к появлению неравноправия между участниками рынка.

Основная цель модернизации директивы — создание более четкого правового пространства и более равных условий для развития и распространения услуг на едином рынке Европейского союза, являясь, таким образом, частью стратегии единого цифрового рынка Европейской комиссии.

Новая версия Директивы учтет изменения в среде

Чтобы участники рынка и далее были на равных позициях, поставлена цель расширить сферу действия директивы таким образом, чтобы она применялась и к новыми медиа-услугам. Например, требования защиты несовершеннолетних и запрета разжигания ненависти сейчас действуют только для телевидения, а также для аудиовизуальных медиа-услуг на заказ (например, Netflix, видеопрокат Telia). В будущем эти требования действовали бы и для платформ для дистрибуции видео-контента (например, Youtube), которые предлагают в основном созданный пользователями контент, за который поставщики услуги сами не несут редакторской ответственности. Те же правила стали бы действовать и для контента, предлагаемого в социальных сетях (например, Facebook, Instagram и пр.), если они имеют признаки платформы для дистрибуции видео-контента.

Краеугольным камнем директивы есть и остается принцип страны происхождения, который означает, что деятельность лица, предлагающего медиа-услугу, регулируется законодательством страны местонахождения, а другие страны-участницы, как правило, должны обеспечить свободный и бесперебойный прием услуги другой страны происхождения. Ограничения предусмотрены только в исключительных случаях. Новая директива дала бы стране-участнице возможность в исключительном случае и при серьезных нарушениях приостановить прием и ретрансляцию медиа-услуги другой страны происхождения, если услуга разжигает насилие или ненависть, или представляет опасность для безопасности общества или защиты страны.