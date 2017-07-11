ВИДЕО: суровые забеги TrailRun прошли в Нарве ({{commentsTotal}})
На оздоровительных трассах "Ореховой горки" в Нарве прошли соревнования по экстремальному бегу TrailRun.
Участникам соревнований пришлось бежать по бездорожью, по канавам с водой и грязью, подниматься в горку и спускаться с нее, забираться на каменную стену.
На старт вышли малыши - им надо было пробежать 300 метров, потом соревновались подростки на дистанции 1,5 км. Взрослые испытали свои силы на 4 км дистанции. Всего в забегах приняло участие более 150 человек.
Редактор: Артур Тооман