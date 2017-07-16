Ребенка из семьи российских граждан изъяла таллиннская соцслужба из-за антисанитарии в квартире

Социальная служба Таллинна в сопровождении полиции 11 июля забрала у Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку. Ребенка поместили в Центр защиты детей. Родителей по решению суда 14 июля временно лишили родительских прав. Эта история получила большой резонанс в российских СМИ, потому что родители ребенка - граждане России. Ситуацией заинтересовалось управление российского омбудсмена по правам ребенка при президенте РФ.

Харьюский уездный суд 14 июля по заявлению социального работника Мустамяэской управы Карины Куслап временно, до 16 октября, лишил Анатолия Газаряна и Анну Михайлову родительских прав. Родителей на суде не было.

Как утверждает Анатолий Газарян, они ничего не знали, когда и где будет суд. "Когда мы встречались с дочкой, нам сказали, что идет суд и по нам принимается решение".

Решение суда еще не вступило в силу, его можно обжаловать в течение 15 дней.

Из судебного решения, которое есть в распоряжении портала rus.err.ee, можно сделать вывод, что основанием для изъятия из семьи ребенка послужила антисанитария в квартире. На суде соцработник Карина Куслап указала на то, что в течение восьми лет предпринимались соцслужбой меры, чтобы улучшить (бытовую) ситуацию в семье. Однако, со слов соцработника, отец ребенка отрицает наличие проблемы, а мать не хочет никаких изменений.

Анатолий Газарян удивлен произошедшим: "Понимаете, по сути, за семь с гаком лет ничего не изменилось. И вдруг такой резкий поворот, мне тоже было очень странно. Наверное новые люди, новый взгляд, новое видение". По его словам, письменных предписаний никаких не было, в квартиру новые соцработники приходили два раза, требовали выкинуть книги, указывали, куда надо повесить велосипед, придрались к тому, что все спят на матрасах на полу.

Газарян считает, что в суде все перемешали и исказили. "С прежним соцработником Айтой Саар были хорошие отношения: она входила в наше положение, мы находили с ней общий язык. Новым социальным работникам я предложил оптимальный вариант - жена берет ребенка и уезжает в Москву, где у нее живет отец".

В судебном решении указывается на то, что родители неоднократно обещали навести порядок и сделать ремонт. Обеспокоило соцработника то, что глава семьи Анатолий Газарян собрался отправить жену с ребенком в Москву на шесть месяцев.

Как пояснил сам Газарян, он собирался сделать ремонт в квартире и на это время хотел отправить жену с ребенком в Москву.

Социальный работник показал суду обеспокоенность тем, что ребенок на длительное время выйдет из-под надзора опеки, а осенью не попадет в школу, и его образование будет прервано.

Квартира, в которой живет семья, и где побывал корреспондент rus.err.ee, действительно находится в плохом состоянии - в ней очень давно не делали ремонта, мебель старая, комнаты не ухожены, они сильно прокурены. Оба родителя курят в квартире и не отрицают это.

В судебном решении на все это указывает социальный работник, однако не аргументирует, какой вред здоровью ребенка нанесен или может быть нанесен. Нет заключения врача и детского психолога. Нигде в судебном решении не говорится, что ребенок подвергался какому-либо насилию.

Суд, вынося решение о временном ограничении родительских прав, исходил из защиты интересов ребенка, но при этом в некоторой степени сомневается в правдивости изложенных фактов, поэтому через три месяца будет приниматься решение продлить ограничение или отменить его.

Вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе сказал ранее порталу rus.err.ee, что изъятие ребенка из семьи - это крайняя мера. "Чтобы забрать из семьи ребенка, нужны очень уважительные причины, когда есть угроза его жизни и благополучию, - пояснил Куузе. - И это не происходит спонтанно. До этого есть длинная, как правило, конфликтная история, тянущаяся месяцы, если не годы. Такого, чтобы социальный работник пришел и вдруг забрал ребенка без объяснения причин, не может быть".

Добавлен видеосюжет корреспондента "АК" Стаса Кузнецова.