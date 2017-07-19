В Ида-Вирумаа водитель BMW спровоцировал аварию при обгоне, пострадали два ребенка

В Ида-Вирумаа во вторник произошло ДТП с участием трех автомобилей. Пострадали три человека – среди них два ребенка.

ДТП произошло в 15:40 на 209-м километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Вайвара. Автомобиль BMW735i, за рулем которого был 28-летний мужчина, начал обгон в неразрешенном для этого месте. Из-за неправильно выбранной скорости и чрезмерного износа задних шин во время сильного дождя водитель потерял управление над транспортным средством и автомобиль отклонился на встречную полосу, где столкнулся с Opel Vivaro, которым управлял 50-летний мужчина, а затем задел Citroen Jumper, за рулем которого был 47-летний мужчина.

Водителя BMW, а также 7-летнюю и 10-летнюю девочек доставили в Нарвскую больницу.