Эстонская полиция нашла украденный 14 лет назад велосипед

Лыунаская префектура нашла в Валга велосипед, украденный 14 лет назад с балкона многоквартирного дома в Тырва.

Владелица сообщила о пропаже полиции и даже указала номер рамы. Хотя в то время велосипед найти не удалось, в этом году его нашли в Валга и полиция сообщила об этом владелице.

"Женщина была изумлена и удивлена, что велосипед вернется к ней. Тем более, что накануне семья планировала покупку нового велосипеда и впервые за долгое время обсуждала пропажу старого. Семья даже пошутила, что, возможно, нет смысла покупать новый велосипед, вдруг скоро вернут старый. Их потрясла поступившая на следующий день от полиции радостная весть о найденном велосипеде", – сказал констебль Марек Кяйс.

Полиция советует владельцам велосипедов хранить все документы и сфотографировать велосипед, чтобы в случае кражи можно было установить владельца. На данный момент в полиции хранится ряд найденных и украденных велосипедов.