ДТП в Нарве: после неожиданного маневра автомобиля BMW пострадал водитель мопеда ({{commentsTotal}})
Во вторник, 26 сентября, произошло ДТП в Нарве. Автомобиль BMW, за рулем которого находилась 21-летняя женщина, совершил неожиданный маневр. Из-за этого с мопеда упал 53-летний мужчина, которого отвезли в Нарвскую больницу.
ДТП произошло в 16:50 возле дома номер 6 на улице Креэнгольми.
Автомобиль BMW, которым управляла 21-летняя женщина, решил объехать канализационный люк.
Этот маневр напугал водителя мопеда, который резко затормозил. В результате 53-летний мужчина, управлявший мопедом, потерял контроль над транспортным средством и упал.
Водители мопеда доставили в Нарвскую больницу.
Редактор: Виктор Сольц