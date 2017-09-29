"Соседский дозор" провел встречу в Нарве

Нарвитян призывают смотреть в оба — в некоммерческом объединении "Соседский дозор" уверены: бдительность и активная деятельность помогут повысить безопасность жителей Нарвы, передает "Актуальная камера".

Активисты, представители горуправы и полиции встретились с горожанами на дне открытых дверей нарвского Дома народов. Система соседского дозора во многих странах мира доказала свою эффективность в защите собственного жилья от тех же грабителей.

Эстонскому объединению тоже есть, чем гордиться. За семнадцать лет существования движение показало хорошие результаты. Дозор не только сплачивает людей, но и поддерживает порядок в регионах.

"Мы приехали в Нарву, чтобы агитировать нарвитян сотрудничать в рамках "Соседского дозора" с полицией и Спасательным департаментом для того, чтобы повысить безопасность домов в регионе", - пояснил исполнительный руководитель MTU "Соседский дозор" Марек Вяльари.