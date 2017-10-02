В результате стрельбы, открытой по участникам кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, погибли 50 человек. В больницы доставили 406 пострадавших.

Стрелявший — 62-летний Стивен Пэддок — совершил самоубийство. Ранее сообщалось, что он был убит полицией, передает meduza.io.

В номере, где обнаружили Пэддока, было более десяти единиц оружия. Полиция не уточнила, какое именно оружие нашли у Пэддока. Он снял номер 28 сентября.

Стрельба в Лас-Вегасе началась в 22:08 вечером 1 октября. По версии следствия, Пэддок из номера в отеле-казино "Мандалай Бэй" обстрелял проходивший рядом фестиваль кантри-музыки.

Полиция задержала знакомую Пэддока Марилу Дэнли. Ее причастность к нападению устанавливается. Дело о нападении пока не рассматривается как теракт.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной. "Обойма за обоймой - пули летали повсюду", - приводят они слова одного из свидетелей произошедшего.

Информагентства сообщали, что стрелок открыл огонь по приехавшим к казино полицейским машинам с 32-го этажа отеля. Полиция разбила рядом с казино оперативный штаб и начала спецоперацию.