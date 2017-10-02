Российский суд оштрафовал нарвитянина за контрабанду оптических модулей

Житель Нарвы в декабре 2015 года перевозил через границу почти 5 000 оптических модулей, но не задекларировал их и был задержан. Суд над ним состоялся лишь в сентябре 2017 года, поскольку до этого контрабандист скрывался. После нескольких проведенных за решеткой месяцев он получил наказание в виде штрафа в размере почти 1500 евро и был отпущен из-под стражи.

Проживая на приграничной территории, нарвитянин неоднократно пересекал эстонско-российскую границу и был в достаточной степени осведомлен о порядке перемещения товаров и транспортных средств, сообщило Северо-Западное таможенное управление РФ.

Как позднее установило следствие, он действовал из корыстных побуждений с целью реализации незаконно перемещаемого груза на территории России. Прибыв на таможенный пост МАПП Ивангород, нарвитянин не стал декларировать перемещаемый товар, а просто спрятал его в автомобиле.

Однако в ходе осуществления таможенного контроля, инспекторами таможенного поста был проведен досмотр транспортного средства, в ходе которого были обнаружены около 5000 штук оптических модулей (приемопередатчик для телекоммуникационных сетей - прим. ред.) общим весом почти 190 кг.

По оценке экспертов, стоимость товара составила почти 50 000 евро (3,2 млн рублей). По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Однако суд состоялся лишь в этом году, поскольку мужчина все это время скрывался. Его поймали и заключили под стражу.

В зал суда задержанного привезли после нескольких месяцев заключения. С предъявленным обвинением он согласился и обстоятельств совершенных им преступных действий не оспаривал.

Суд признал его виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей. Из-под стражи его освободили в зале суда, назначив штраф в размере почти 1500 евро (100 000 рублей).