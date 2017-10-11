Украина просит совета у Эстонии по вопросу переноса памятника советских времен ({{commentsTotal}})
Мэр украинского города Львова Андрей Садовый попросил посла Эстонии Герта Антсу поделиться опытом переноса памятника времен советской власти.
Во Львове идут споры о том, что делать с огромным советским монументом Славы, центральная часть которого представляет собой колонну высотой 30 метров и скульптурную композицию "Родина благословляет Воина". Вокруг композиции расположены барельефы с изображением матросов, летчиков, пехотинцев, танкистов, пишет Eesti Ekspress.
Мемориал был построен в 1970 году и был удостоен престижных художественные премий Украинской ССР и Совесткого Союза.
Согласно законодательству Украины, символы тоталитарной советской власти необходимо убрать с публичных мест. По словам Садового, монументу можно присвоить статус музея, и в этом вопросе городу может помочь опыт переноса "Бронзового солдата" в Таллинне.
Редактор: Дина Малова