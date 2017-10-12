Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас сообщил, что подает в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу из-за скандала, произошедшего в связи с его визитом в составе эстонской делегации в Малайзию.

"В такой ситуации в любом случае разумно взять на себя политическую ответственность. Я готов отказаться от места вице-спикера Рийгикогу. Я это решение для себя уже принял", - заявил Рыйвас в прямом эфире передачи, выходящей на портале издания Postimees.

"Я решил, что покину правление парламента", - добавил реформист.

Как написала сегодня газета Eesti Päevaleht, несколько членов делегации под руководством Рыйваса повели себя крайне неприлично в отношении девушек на вечеринке в Малайзии. Она состоялась в рамках деловой поездки. В статье упоминается три нелицеприятных эпизода: в частности, одной девушке помогли упасть в бассейн, другая оказалась жертвой, по ее словам, достаточно агрессивных сексуальных домогательств.

"Назвать произошедшее домогательством – это сильно преувеличить. Ясно, что некоторые девушки чувствовали себя в нашей компании некомфортно. Мое участие состоит в том, что я танцевал с одной из них. Вчера она сказала мне, что в тот момент чувствовала, что я нахожусь слишком близко", – сказал Рыйвас.

Как признался Рыйвас сегодня вечером в видеостудии Postimees и позднее в эфире телерадиовещания ERR, виновником в последнем случае был он сам и это для него стало самым болезненным уроком в жизни.

Рыйвас, однако, не признал, что обвинения в его адрес целиком соответствуют его представлению о случившемся.

Вице-спикер счел реакцию общественности на обнародование его неидеального поведения непропорциональной содеянному.

Рыйвас с марта 2014 года по ноябрь 2016-го был премьер-министром Эстонии. С 2014 по январь 2017-го возглавлял Партию реформ. В декабре 2016 года Рыйвас был избран вице-спикером Рийгикогу.

19 августа этого года состоялось бракосочетание Рыйваса с певицей Луизой Вярк. Они живут вместе с 2007 года, у них двое детей - восьмилетняя дочь Мийна Рианна и сын Герман, родившийся в декабре прошлого года.

Добавлен видеосюжет корреспондента "АК" Ксении Репсон-Дефорж.