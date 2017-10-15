В воскресенье днем, 15 октября, в Йыхви погибла попавшая под поезд женщина.

Сегодня в 14:50 в Йыхви произошел трагический несчастный случай на улице Кооли, где 89-летнюю женщину сбил локомотив поезда.

По предварительным данным, женщина пересекала железнодорожные пути в предназначенном для этого месте, но не заметила приближающегося локомотива и не реагировала на его сигналы. Женщина погибла на месте происшествия.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего открыто уголовное делопроизводство.