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В Йыхви погибла попавшая под поезд женщина ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
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В Йыхви погибла попавшая под поезд женщина.
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Фото: В Йыхви погибла попавшая под поезд женщина. Автор: Рене Кундла/ERR
Ида-Вирумаа

В воскресенье днем, 15 октября, в Йыхви погибла попавшая под поезд женщина.

Сегодня в 14:50 в Йыхви произошел трагический несчастный случай на улице Кооли, где 89-летнюю женщину сбил локомотив поезда.

По предварительным данным, женщина пересекала железнодорожные пути в предназначенном для этого месте, но не заметила приближающегося локомотива и не реагировала на его сигналы. Женщина погибла на месте происшествия.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего открыто уголовное делопроизводство.

Редактор: Надежда Берсенёва



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