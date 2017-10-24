Найденное на берегу Лохусалу наркотическое вещество по предварительным данным – кокаин

Насколько эта информация отвечает действительности и насколько чистым было вещество выяснится в ходе экспертизы.

"Экспресс-тест показал, что в веществе в пакетах содержится кокаин, однако его концентрацию такими тестами не определить. Более точные данные мы получим уже после экспертизы", – сообщила окружной прокурор Мерика Ниммо.

Подозрительные пакетики обнаружили местные жители. Масштабная полицейская операция на побережье протяженностью 14 километров началась в пятницу. Берег три дня прочесывали полсотни полицейских. О размере партии наркотиков можно будет говорить также по завершении экспертизы, так как она зависит от концентрации вещества.

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Райта Пикаро, эстонская полиция уже направила запрос своим зарубежным коллегам в нескольких странах и ждет ответов, из которых можно будет делать выводы, является ли данный случай частью целой системы по транспортировке наркотиков.

"Если находка окажется наркотиком, то это будет весьма значительное количество, весомое для соответствующей статистики", – добавил Пикаро.

Он отметил, что за последнее десятилетие доставка наркотиков в Эстонии таким способом встречалась очень редко. По его словам, в то же время, пока рано предполагать, что пакеты были сброшены с судна.