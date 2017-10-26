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ФОТО: в результате теракта в Киеве тяжелые ранения получил депутат Верховной Рады ({{commentsTotal}})

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В результате взрыва в Киеве пострадал депутат Верховной Рады.
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Фото: В результате взрыва в Киеве пострадал депутат Верховной Рады. Автор: Reuters/Scanpix
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В результате мощного взрыва, признанного терактом, который прогремел накануне вечером в Киеве у здания телеканала "Эспрессо", тяжелые осколочные ранения получил Депутат парламента Украины от Радикальной партии, ранее один из руководителей батальона "Азов", Игорь Мосийчук. Его охранник в результате взрыва погиб.

"Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине. Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители - киевские", - выступил с заявлением Мосийчук после того, как ему была сделана операция.

"Живым я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану", - добавил депутат.

По сообщению пресс-службы политика, операция прошла успешно. Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука как средней тяжести.

Взрыв в Киеве у телеканала "Эспрессо", в результате которого ранения получили депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, квалифицировали как теракт, передает в четверг Би-би-си.

Как уточняет Lenta.ru, взрыв произошел на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома. По словам свидетелей, взорвался мопед или какое-то взрывное устройство вблизи него.

Пострадали прохожие, также повреждены автомобили сотрудников телеканала и жильцов дома. 

Мосийчук - депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии, которую возглавляет Олег Ляшко. Он стал известен после начала боевых действий в Донбассе в качестве заместителя командира батальона "Азов".

В 2015 году в отношении Мосийчука возбудили уголовное дело. Его обвиняли в получении взятки. В частности, тогдашний генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обнародовал видеозапись, на которой депутат назвал суммы взяток, которые якобы нужно заплатить за необходимые депутатские запросы и обращения.

Тогда парламент проголосовал за снятие с него депутатской неприкосновенности, его задержание и арест. Однако Верховный суд Украины позже отменил это решение, найдя процедурные нарушения.

Редактор: Сергей Михайлов

взрыв в киевебатальон "азов"игорь мосийчук


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