В Кохтла-Ярве произошла массовая драка с участием нетрезвых подростков: трое в больнице

В торговом центре Vironia в Кохтла-Ярве вечером 25 октября произошла массовая драка, в результате которой в больницу попали три человека и еще троих доставили в полицейский участок.

Идаская префектура получила сообщение о драке в торговом центре в 20:50. Ее участниками были взрослый мужчина и молодежь.

По предварительным данным в драке участвовало семь или больше человек. О причине драки не сообщается. Она будет установлена в ходе следствия.

С места происшествия в больницу отвезли троих - одного взрослого и двух молодых людей.

В полицейский участок доставили трех человек - одного 18-летнего парня и двух 17-летних. Из них одного несовершеннолетнего задержали в качестве подозреваемого зачинщика драки. Доставленные в полицию молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения.

В торговом центре Vironia в Кохтла-Ярве произошла массовая драка. Автор: google maps