ВИДЕО: сообщивший о пропаже в Нарве двух рыбаков заснял на видео кружащую по воде лодку

Обнаруживший 24 октября на Нарвском водохранилище пустую лодку с работающим мотором рыбак, прислал в редакцию rus.err.ee видео кружащей по воде лодки и прибытие к ней пограничников. Один из находившихся в ней рыбаков по-прежнему не найден.

Лодка находилась сравнительно недалеко от нарвского порта Кулгу. Двигатель лодки работал, и она медленно двигалась по кругу. В лодке никого не было.

Рыбак сообщил о находке примерно в 16:00 24 октября.

Прибывший на место наряд установил, что в лодке ранее находились два рыбака-нарвитянина. Тело одного из них (1954 года рождения) в тот же день около 18 часов обнаружили в водоеме. Второй (1958 года рождения) по-прежнему не найден. Его активные поиски на данный момент завершились, но пограничники продолжают проверять окрестности, где была найдена лодка.

Видео пустой лодки, Автор: Сергей Чистов

В течение трех дней поисками рыбаков занимались пограничные патрули Нарвского и Мустайыэского кордонов, кинологи Нарвского кордона со служебными собаками, а также пограничники на вертолетах.

Основная версия трагедии - несчастный случай.