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С нового года для 130 000 человек будет сложнее рассчитывать подоходный налог ({{commentsTotal}})

Экономика
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Экономика

С 1 января 2018 года в Эстонии изменится система расчета подоходного налога: при доходе до 1200 евро в месяц от налога будет освобождаться 500 евро, а при доходе от 2100 в месяц налогом будет облагаться весь доход. Между тем у промежуточной группы, получающей от 1200 до 2100 евро в месяц, размер не облагаемого налогом минимума будет постепенно уменьшаться по мере роста дохода, вынудив примерно 130 000 человек рассчитывать реальный размер налога по сложной формуле.

Об этом в среду, 1 ноября, сообщил портал ERR Uudised.

Глава отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги сказала, что доход менее 14 400 евро в год (т.е. менее 1200 евро в месяц) получают около полумиллиона человек, и для них в 2018 году при декларировании ничего не изменится.

Сложнее ситуация у тех, кто получает от 14 400 до 25 200 евро в год. Таких людей в Эстонии насчитывается примерно 132 000.

Лийвамяги признала, что за последние 17 лет людей приучили к тому, что самостоятельно думать при декларировании не надо, за них все сделает работодатель, поэтому новая система может показаться сложной. "Но не так она и сложна, чтобы вообще было не понять", - добавила чиновница.

С нового года размер не облагаемого подоходным налогом минимума делится на три группы:

0 евро при годовом доходе свыше 25 200 евро;

6000 евро при годовом доходе до 14 400 евро;

рассчитываемый по формуле 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400) при годовом доходе от 14 400 до 25 200 евро.

Например, если годовой доход человека составляет 17 100 евро (1425 в месяц), то не облагаемый налогом минимум составит 4500 евро (375 в месяц):

17 100 – 14 400 = 2700
6000 ÷ 10 800 = 0,55556
0,55556 × 2700 = 1500
6000 – 1500 = 4500 евро

На практике такая формула приводит к тому, что размер не облагаемого налогом минимума постепенно уменьшается по мере роста дохода.

Рекомендации Налогового департамента

Получающим годовой доход от 14 400 до 25 200 евро следует:

- продумать к началу 2018 года свои ежемесячные доходы (зарплата, пенсия, доход от сдачи имущества в аренду и т.п.), а также иные возможные доходы (например, от продажи недвижимости или ценных бумаг);

- на основании предполагаемого годового дохода принять решение об использовании ежемесячного не облагаемого доходом минимума;

- сообщить о своем решении организации, которая удерживает налог (работодателю, Департаменту соцстрахования и пр.), подав заявление, в котором заявитель отказывается от права исчислять не облагаемый налогом минимум полностью или выражает желание ежемесячно исчислять такой минимум на сумму менее 500 евро;

Налогово-таможенный департамент рекомендует подавать одно заявление на целый год. В случае меняющегося дохода заявление можно изменять или отзывать раз в месяц, чтобы не облагаемый налогом доход исчислялся на меньшую сумму или вообще не исчислялся.

Если не облагаемый налогом доход применялся ежемесячно в большей сумме, чем позволяет совокупный доход за год, то подоходный налог придется доплатить на основании налоговой декларации.

Заявление о не облагаемом налогом доходе

Не облагаемый налогом доход конкретного человека может применять только одна организация, удерживающая подоходный налог (например, работодатель, Департамент соцстрахования).

В заявлении нужно указать один из трех выбранных вариантов: 1) удерживающая налог организация исчисляет не облагаемый налогом доход, 2) удерживающая налог организация не исчисляет не облагаемый налогом доход, или 3) удерживающая налог организация исчисляет не облагаемый налогом доход в определенном размере, например, 100 евро в месяц.

Если человек работает в нескольких местах или получает пенсию, то нужно обязательно учитывать, что он имеет право применять не облагаемый налогом доход только на одном рабочем месте или в департаменте соцстрахования.

Также следует учитывает, что при наличии нескольких источников дохода, который в сумме превышает 1200 евро в месяц, результат ежемесячного расчета суммы налога будет отличаться от результата за год в целом.

Например, человек, который в течение всего года получает брутто-зарплату 1200 евро в месяц и в отношении которого применяется не облагаемый налогом доход в размере 500 евро в месяц, продает в феврале недвижимость за 12 000 евро, а в июне получает дивиденды 3000 евро, тем самым получив за год доход 29 400 евро. Если работодатель в течение всего года применял не облагаемый налогом доход, то такой человек на основании декларации о доходах должен будет доплатить подоходный налог.

Редактор: Андрей Крашевский



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