Квартальная прибыль Facebook равна половине годового бюджета Эстонии

Прибыль социальной сети Facebook, занимающей почти монопольное положение на глобальном рынке интернет-рекламы, в III квартале текущего года увеличилась на 79% до 4,7 млрд долларов, что соответствует 43% годового бюджета Эстонии на 2017 год.

Свои финансовые результаты за третий квартал текущего года, завершившийся 30 сентября, Facebook сообщила в четверг, 2 ноября.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль интернет-гиганта выросла на 79% с 2,6 млрд долларов до 4,7 млрд долларов (4,04 млрд евро).

Объем доходов годового бюджета Эстонии на 2017 год составляет 9,43 млрд долларов, т.е. прибыль Facebook за три месяца равна примерно 43% годовых доходов эстонского госбюджета.

По данным неправительственной организации Global Justice Now за 2016 год, среди 100 крупнейших экономик мира по размеру доходов есть лишь 31 государство и 69 корпораций. При этом совокупная выручка 10 крупнейших корпораций превышает совокупные доходы 180 беднейших стран.