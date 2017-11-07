В Стокгольме на площади Стуреплан утром во вторник в многоквартирном доме начался пожар, дым от которого окутал центр столицы Швеции.

По сообщению местных СМИ, из горящего здания эвакуировали шестерых жильцов, двоих из которых госпитализировали. Информации о погибших нет, передает ERR Uudised со ссылкой на Yle.

По словам спасателей, вероятность распространения пламени на другие здания очень высока, поэтому на месте работает много бригад спасателей. Здание было окружено строительными лесами, которые тоже полыхали.

Сообщение о пожаре поступило в 6 утра по эстонскому времени. По словам корреспондента газеты Helsingin Sanomat, языки пламени в здании были видны еще в 8:30, в районе было много дыма. Издание Aftonbladet сообщило, что в 9 часов пожар не удалось взять под контроль.

Есть опасность, что здание может частично обрушиться.

Работы по тушению осложняет то, что в здании взорвался газовый баллон.

Из-за риска обрушения все больше эвакуируют людей из соседних зданий, сказал руководитель спасательных работ Тони Франк газете Helsingin Sanomat. Около двух часов спасатели еще не знали как долго продлятся работы. "По меньшей мере целый день", – отметил Франк.

По его словам, если здание само не рухнет, его вероятно придется сносить. "От него остался лишь остов, который нельзя оставить в центре Стокгольма".

В сгоревшем доме были офисы и квартиры. Недавно в нем был сделан ремонт, весной в нем должен бы открыться магазин Arket, принадлежащий концерну H&M.

Площадь Стуреплан известна барами и ночными клубами. На площади расположено много домов, построенных в югендстиле.

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