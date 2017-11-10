Нарва активно готовится к 100-летию ЭР

До столетия Эстонской Республики остается несколько месяцев, но в приграничном городе подготовка идет полным ходом. Оргкомитет по празднованию большого государственного юбилея побывал в Нарве и разведал обстановку. Подробности - в сюжете "Актуальной камеры".

ЭР100 - это уникальное событие, авторами, режиссерами и исполнителями которого являются сами люди. Множество проектов уже состоялось в Нарве, но еще больше мероприятий планируется в ближайшие месяцы.

"Для нас очень важен третий сектор, спортивные события и такие проекты, каких в Нарве и Ида-Вирумаа раньше не было", - сказал руководитель оргкомитета ЭP100 Яанус Рохумаа.

Например, 21 февраля в Нарве 100-летие Республики отметят с размахом. Ожидается и визит президента в приграничный город и много чего еще.

"Уже восьмой год подряд в Нарве пройдет энергетический забег, в следующем году он будет непосредственно связан с ЭР100, нарвитян и гостей города не только из Эстонии но и со всего мира ждет новая трасса. Пока мы еще держим в секрете, что это будет", - поделился руководитель спортклуба "Акке" Владимир Вшивцев.

Возможно ли делать подарки самим себе, не ориентируясь на празднование большой даты?

"Приготовить ужин можно и каждый день, но вот к празднику это еще больше хочется. И сил больше прибавляется, хочется и дом убрать, и гостей порадовать, и сделать что-то особенное. Наверное, это такое напоминание, что мы все здесь хозяева", - добавила организатор Дня обсуждений "Базар" Валерия Лаврова.