Потери Эстонии из-за уклонения от уплаты налогов составляют 500 млн евро в год

Налоговая брешь, вызванная нарушениями налоговой дисциплины и уклонением от уплаты налогов, в Эстонии составляет порядка 500 млн евро или около 7% всех налоговых доходов государства.

Об этом в четверг, 16 ноября, заявил генеральный директор Налогово-таможенного департамента Вальдур Лайд на конференции, организованной корпорацией PwC.

По его словам, повысить эффективность борьбы с зарплатами в конвертах помогает работа регистра работников.

"Семь процентов в мировом масштабе и даже в масштабе Европейского Союза - это очень хороший показатель. В целом "налоговая послушность" в Эстонии на хорошем уровне, хотя, конечно, за эти 500 миллионов евро Эстонское государство смогло бы сделать очень много полезного", - сказал Лайд.

"Для Налогово-таможенного департамента важно, чтобы были соблюдены законы, однако дела в Эстонском государстве пойдут хорошо только тогда, когда пойдут хорошо дела у наших предприятий. В интересах департамента сотрудничать с предприятиями так, чтобы доход от налогов поступал как следует уже сейчас, а в будущем чтобы его было еще больше", - пояснил генеральный директор ведомства.

По словам Лайда, одной из задач департамента в ближайшей перспективе является сокращение этой налоговой бреши.

"Налоговая послушность и налоговая мораль людей зависит, главным образом, от простоты налоговой системы, от существующих финансовых рисков, от мировоззрения самих людей и от их знаний, от того, как они понимают справедливость, а также от отношений между налоговым ведомством и налогоплательщиком. Вести борьбу с зарплатой в конвертах поможет, в первую очередь, изменение в отношении к этой теме самих людей и предприятий", - добавил Лайд.

Он отметил, что регистр работников помог решить проблему зарплаты в конвертах только отчасти. "Появление регистра работников привело к тому, что теперь часть зарплаты выплачивают честно, у работника теперь есть социальное страхование, однако другая часть зарплаты все равно выплачивается нелегально", - пояснил Лайд.

"В этой ситуации государство само должно быть образцом морального поведения для своих людей", - добавил он.

"Чувство справедливости и понимание того, что все больше людей и предприятий в Эстонии в данном контексте ведут себя честно, содействуют тому, что налоговая послушность растет и растет также понимание, почему надо платить налоги - и у людей возникает желание делать это честно и справедливо", - сказал глава департамента.